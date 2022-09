Björn Folkesson: Den ryska styrkan är farlig att underskatta

Det här är en personlig krönika. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Vete. Läget får nu sägas vara dramatiskt med nya bottenpriser var och varannan dag. Just nu läser vi 155 euro per ton för spotkontraktet på Matif. Vad vi bevittnar är den ryska styrkan och den är farlig att underskatta. Tre ledande politiker har ju gjort just det misstaget att tro på rysk svaghet. Karl den 12:e, Napoleon och Hitler var säkra på att Ryssland var mest skräp och ganska lätt att slå ut. Jämförelsen med ”vetekrig” haltar ju förstås men faktum är att viss nedlåtande ton hörs ibland när det gäller öst i allmänhet och Ryssland i synnerhet.

Vi fick en tidig varning i våras då det blev känt att bönder i Ryssland satsade på högre kvävegivor än någonsin och det plus väderhjälp gör att man tröskar in skördar på runt 4 ton per hektar. Detta är väldigt bra i ett land som ofta skördar under 3 ton per hektar. Vete kring Svarta havet kan nu köpas så billigt som runt 1,60 kronor kilot vilket väl gör att odlarpriserna är nere på 1,20 kr beroende på fraktavstånd. Med denna jätteskörd på ingång sätts deras logistik på prov. Det finns inte alltid lagerplatser för så här stora mängder vilket gör att Ryssland hellre säljer billigt nu för kvaliteten kan gå förlorad vid dålig lagring.