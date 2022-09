Björn Folkesson: Grödorna får en släng av sleven

Det här är en personlig krönika. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Macro. I dag kan vi sjunga Happy Days Are Here Again, precis som man gjorde efter börskraschen 1929. Nattens handel i Asien (natten till tisdag) driver in stora pengar i såväl olje- som guldaktier och inte minst våra grödor. Soja är nu över 10 dollar per bushel och det var rätt länge sedan sist.