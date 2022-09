Det här är en personlig krönika. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

På Facebook var det intressant att läsa om hur tydliga vissa bönder är i sina målkurser. En nivå som lär locka många till försäljning är 380 euro per ton och då är det majkontraktet som de flesta bönder med inlagrad rasps tänker på. Kommer vi då att kunna nå så högt? Tja, det hänger på såväl palmoljan i Indonesien som sojan i USA eller Brasilien.

För vete ser det tyngre ut med både rekordstort lager och stora arealer höstsått i både Ryssland och EU. Båda blockens bönder har lyckats så just under respektive just över 20 miljoner hektar. Om det går enligt beräkningarna med vädret kommer så småningom utlagt kväve grödan till nytta och vi är i så fall i fortsatt pressat läge på vetesidan.