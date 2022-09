Det här är en personlig krönika. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Priset på teminssmör har inte kunnat hålla sin ganska höga nivå uppe. Det var annars inte så länge sedan som vi var just intill 6 000 euro.

Vetet på Matif-börsen har fallit från en topp på 218 euro per ton till 200 euro per ton, och just nu är det många som har lagrat vete i silor även om skörden varit liten.