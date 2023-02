Det här är en ledarartikel skriven av Land Lantbruks ledarskribenter. Land Lantbruk är LRFs medlemstidning och partipolitiskt obunden.

Att odla snabbväxande lövträd är en intensiv produktion med konstant höga virkesförråd per hektar och därmed en konstant högre inlagring av kol. Den koldioxid som släpps ut vid förbränning äts upp av tillväxten för de kvarvarande träden i odlingssystemet. Dessutom går det fort, och det är bråttom att binda in kol. Under rätt förutsättningar är tillväxten den dubbla, jämfört med gran.