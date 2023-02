Bonde levererar gräs till kronprinsessans bröllop

Per Fimmerstad driver dels Mälarturf dels så arrenderar han jordbruket på Taxinge Gods. Han har sju anställda i varje verksamhet. Gräsmattorna upptar 150 hektar och måste klippas två gånger i veckan. I maj och juni är det hektiskt, då lägger Per all sin tid på gräsmattorna. Och på fredag ska han alltså rulla ut gräset till Kronprinsessans bröllop.