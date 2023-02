Det här är en ledarartikel skriven av Land Lantbruks ledarskribenter. Land Lantbruk är LRFs medlemstidning och partipolitiskt obunden.

Vi får hoppas att det också dyker upp barr från sitkagran och ett ekollon av rödek från istiden. Det är fina trädslag under rätt förutsättningar, men det är väldigt konstigt om fossila fynd avgör dess framtid.

Under överskådlig tid förblir tall och gran ryggraden i skogsbruken, men man kan inte blunda för hoten med ett förändrat klimat. Riskspridning är bra. Alternativa trädslag med hög tillväxt motverkar dessutom klimateffekten genom att binda in mycket kol på kort tid. Och alldeles oavsett finns det anledning att ta tillvara skogens fulla möjligheter. En del nya trädslag kan bli lönsamma alternativ genom virke av hög kvalité till ett bra pris.

Under ordnade former finns all anledning att välkomna en ökad mångfald.