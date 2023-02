De gjorde störst avtryck 2013

1. Anette Gustawsson, 39 år, mjölkbonde, Norrtälje. Grundare av Facebookgruppen Svensk mat i skolan åt våra barn. På LRF-stämman berättade Anette att hon fått barnens skola att servera svensk mat som särkost. Hon fick mötets största applåd – och stort utrymme i media under veckorna som följde.

6. Anna, 26, och Stephen, 32, Lynam, Umeå. Grundare av Min farm, där konsumenter bygger sin egen gård på Internet. Under säsongen kan de följa sina djur på lokala gårdar, i september hämtas färdiga produkter ut vid en skördefest. Nu sprider sig konceptet och totalt kommer 600 konsumenter kunna köpa råvaror från "egna" gårdar nästa år.

9. Fredrik Reinfeldt, 48, statsminister, Stockholm. Lyckades dåligt vid förhandlingarna i Bryssel om EUs nya långtidsbudget: Det svenska landsbygdsprogrammet tappade 500 miljoner kronor per år i sju år i finansiering från EU.

11. Jörgen Andersson, 50 år, entreprenör, Undersåker. Utvecklingsansvarig i föreningen Fjällbete som har tagit kunskapen om holistiskt jordbruk till Sverige. Jörgen Andersson har fått stor uppmärksamhet för sin kamp för den obehandlade mjölken. Han ställdes även inför rätta för försäljning av opastöriserad mjölk. Jörgen är också ledamot i Åre bondgård som under luciahelgen blev först att sälja egen mjölk i automat i den lokala Icabutiken.

16. Lena Ek, 55 år, miljöminister, Valdemarsvik. Ansvarig minister för rovdjurspropositionen som retade upp miljörörelsen. Skrev under Helcoms överenskommelse om minskade utsläpp till Östersjön, där Sverige lovade att minska utsläppen av fosfor med över 100 procent (!).

17. (4) Christer Segerstéen, 63 år, ordförande Södra Skogsägarna, Rimforsa. Höjde timmerpriserna under våren och gladde Södramedlemmarna. Retade samtidigt upp konkurrenterna inom sågverksnäringen. Södra införde en markskoningsgaranti som svar på problemen med markskador.

18. (43) Per Strömberg, 49 år, VD Ica, Lidingö. Utmanar sina förra kollegor inom kooperationen genom stenhårt köra på linjen med egna märkesvaror (EMV). Ica blev först med att få Arla att börja tillverka EMV-mjölk.

20. Stefan Löfvén, 56 år, partiledare S, Stockholm. Redan under valupptakten har Stefan Löfvén och Socialdemokraterna gått ut hårt för att locka väljarna på landsbygden. Lovar tillföra 371 miljoner till landsbygdsprogrammet och att skapa en nationell livsmedelsstrategi.

26. Ulf Sandström, 56 år, VD SMF Skogsentreprenörerna, Piteå. Hoppade av projektet Kompetensförsörjning Skogsbruk i protest mot massuppsägningen av just skogsmaskinentreprenörer. Genomförde en uppmärksammad nationell manifestation för bättre villkor för skogsentreprenörerna.

32. Herman Sundqvist, 50 år, skogschef Sveaskog, Luleå. Men sin ovanligt frispråkiga och personliga blogg lockar Herman Sundqvist ett par tusen läsare per vecka. Med bloggen både deltar och driver han den skogliga debatten.

37. Kristoffer och Tobias Kullingsjö, 29 och 37, lantbrukare, Vårgårda. Två av flera som i år fått biogaståget att på allvar rulla ut från stationen. Under hösten driftsattes Vårgårda Herrljunga biogas där bygdens lantbruk kan förvandla gödsel till bränsle. Vinnare av McDonalds och LRFs nyinstiftade hållbarhetsstipendium.

38. (10) Åke Hantoft, 61, ordförande i Arla, Laholm. Har varit med om att utvidga antalet ägare till Arla genom att ta in nya bönder i Storbrittannien som medlemmar i föreningen.

39. Per Karlsson, 47 år, grisföretagare, Eldsberga. Lanserade slaktarkorven som tar vara på hela grisen och som slog sig in i ICAs beställningssortiment. Började exportera svenska grischarkuterier till Danmark under namnet Ödegården.