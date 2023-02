De tar ullen av fåren

Fårklipparbranschen i Sverige handlar om djurvälfärd snarare än om inkomst för fårägarna. Inte desto mindre är det en syssla som måste utföras, enligt lag minst en gång per år och får.

– Men vi förordar att man klipper två gånger per år just för att fåret mår så mycket bättre och att man kan få en högre produktion på tackan. När man klipper ökar ämnesomsättningen i kroppen på tackan. Om man klipper före betäckning får man en stimulering på ägglossningen. Och om man klipper före lamning så växer fostren lite bättre den sista tiden av dräktigheten, du får något högre födelsevikt på lammen och de blir piggare, säger fårklipparen Hans-Olof Fong som tillsammans med kollegan Patrik Jönsson visade upp sina färdigheter under Elmia djur&inomgård.