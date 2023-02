Det nya Bangladesh byggs av bönderna

Rapporter från Bangladesh handlar oftast om katastrofer. Men så lever också de 160 miljoner invånarna som trängs på en tredjedel av Sveriges yta under miljöhotets ständiga skugga. Västvärldens lyxkonsumtion och den globala uppvärmningen riskerar att en femtedel av Bangladesh befolkning blir miljöflyktingar de närmaste 20 åren. Korruption, tygarbetarnas slavliknande förhållanden, ungdomsuppror, politisk instabilitet, överbefolkning, höjda matpriser, hemgift, barnäktenskap och låga löner är andra problem som landet brottas med.

65 miljoner lever under fattigdomsgränsen. 32 miljoner anses vara ultrafattiga och får i sig under 1 600 kalorier per dag.