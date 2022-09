Invägningen vid mejerierna av ekologisk mjölk förra året ökade med 51 000 ton, eller 12 procent, till 465 000 ton, jämfört med året innan. Ökningen gör att under 2018 var 17 procent av den totala mjölkinvägningen ekologisk, enligt Jordbruksverkets statistik.

Fortsatt ökning

Ekoägg oförändrat

Nästan all mjölk som produceras vägs in vid mejerierna, medan ungefär 86 procent av alla ägg som produceras vägs in till partihandeln.