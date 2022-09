Mycket att ha koll på vid Sam-ansökan

Viktigt kontrollera koder

Elisabeths tips:

Har du överskott av stödrätter, sälj de stödrätter som inte utnyttjats på två år. Annars dras stödrätter med lägst värde in automatiskt av Jordbruksverket.

Var noga med att rapportera alla händelser till Centrala djurdatabasen, CDB, inom sju dagar. Djurbaserade stöd som kompensationsstöd och stöd för nötkreatur påverkas om djur rapporteras in för sent under aktuell räkningsperiod.