En praktisk politik gör hela landet till vinnare

Konkurrensvillkoren för svenskt lantbruk måste stärkas för att på så sätt förbättra lönsamheten. Det svenska lantbrukets största problem är just den dåliga lönsamheten som bland annat beror på nationella krav som ställs på svensk produktion. Det är därför nödvändigt att via offentliga medel ersätta jordbruket för hög djuromsorg och stort miljöansvar. Det kan finansieras via Landsbygdsprogrammet.