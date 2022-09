En uppvisning i renrasig tjurighet

– Här kommer finnas en hel del internationella spekulanter, svensk avel står sig bra, inte minst genom tjurar med anlag för lätta kalvningar, säger syskonen Linda och Martin Risberg på Gunnarps gård utanför Hörby där Svensk Köttrasprövning varje höst stallar in 180 unga tjurar som sedan testas och vägs och framför allt växer under under samma villkor. Det ska vara genetiken - inte skillnader i skötsel och foder - som skiljer ut de allra bästa.