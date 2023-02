Europas avräkningspriser - här är hela listan

Det genomsnittliga mjölkpriset i Europa i augusti månad var 38.50 euro per 100 kilo. Räknat på ett euro på 9.10 kronor hamnar priset alltså på 350 kronor per kilo. Det uppger European Dairy Farmers (EDF). Jämfört med augusti 2013 betyder det en prissänkning med 0.30 euro per 100 kilo eller 0,8 procent. För första gången under 2014 ligger genomsnittspriset nu också under 2013 års nivå.