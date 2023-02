Exporten av trävaror ökade under 2012

Totalt exporterade Sverige 11,8 miljoner kubikmeter sågat och hyvlat virke under 2012, enligt siffror från SCB.

Det genomsnittliga försäljningspriset för sågade och hyvlade trävaror var 1 860 kronor per kubikmeter, en minskning med 3,4 procent jämfört med 2011. Framför allt var det sågad gran som gick ned i pris, med 5,4 procent till 1 707 kronor per kubikmeter. Minst var prisnedgången för hyvlade varor som gick ned med 1,3 procent till 2 090 kronor per kubikmeter, sett som ett medelpris för hela året.