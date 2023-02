Fonterras medlemmar erbjuds fast avräkningspris

Förra året kunde medlemmarna i ett pilotförsök låsa priset på 15 miljoner kg/MS på prisnivån 7 nya zeeländska dollar per 10 kg/MS. Intresset var mycket stort och Fonterra fick in ansökningar om att låsa in totalt 37 miljoner kg/MS och som en konsekvens av att erbjudandet blev överbokat fick man skära ner på volymerna för var och en som ansökte. De 328 stycken bönder som deltog kunde alltså låsa in delar av sin produktion på 7 dollar. Kort därefter steg priset till rekordhöga 8,40 dollar per kg/MS, men så är spelets regler.