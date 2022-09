Nötkreatur kan smitta

Många får undersöks i Sverige varje år via Klövkontrollen och hittills har inga symptom upptäckts. Däremot kan nötkreatur ha samma klövsjukdom, som man tror orsakas av samma bakterie, och smittan kan ha kommit därifrån. Ett annat sätt för bakterien att komma in i landet är via importerade livdjur.