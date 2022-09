Frasbranden tillbaka vid Hornborgasjön

Det var i mitten av augusti som utbrottet inträffade på gården Dagsnäs vid Hornborgasjön mellan Skara och Falköping. Arrendatorn Johan Tell, som driver storskalig uppfödning på flera gårdar i området, minns att man gjorde upptäckten på en fredag.

– Djuren betade utmed sjön och vi hade inte haft några tidigare utbrott på de markerna. Vi vaccinerade förra året på Dagsnäs men till i år tog vi beslutet att inte göra det, berättar Johan Tell.

– När vi tog in djuren såg vi att några av kalvarna haltade och trots att de fick vaccinet så snart tappade vi ändå några av dem under lördagen. Men därefter har vi inte haft några fler sjukdomsfall, konstaterar Johan Tell.