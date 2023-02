Garantipris på sågtimmer i hela Mellanskog

Mellanskog sänker timmerpriserna med 35-60 kronor per m3to (toppmätt kubikmeter) beroende på region och trädslag. Den största sänkningen, 60 kronor per m3to, görs på talltimmer i region Syd medan den minsta, 35 kronor, görs på grantimmer i region Nord.

Samtidigt höjs massavedpriset med 10-30 kronor per m3fub (fastkubikmeter under bark). Förhoppningen är att massavedprishöjningen ska ge en större andel massaved i virkesmixen. De höga timmerpriserna under året ledde till en större andel timmer än normalt och hade det inte varit för strejken i massaindustrin i våras hade det sannolikt blivit brist på massaved för industrin i somras.