Den ekonomiska föreningen består av 23 mjölkgårdar norr om Borås, där ingen har längre än 25 kilometer till mejeriet. Av all levererad mjölk går cirka 85 procent till produktion av sex olika ostsorter under eget varumärke.

Torkans effekter på tapeten

5 000 kronor per ko

Man räknar med att merkostnaden blir cirka 5 000 kronor per ko vilket motsvarar runt 50 öre mer per kilo mjölk. För ost handlar det om 5 kronor mer per kilo för att täcka de högre utgifterna.