Globala timmerpriser ned från rekordnivåer

Mätt enligt det prisindex för barrsågtimmer, Global Conifer Sawlog Price Index (GSPI), som Wood Resource Quarterly sammanställer, sjönk de globala timmerpriserna under det sista kvartalet i fjol till 87.28 dollar per kubikmeteter. Det var andra kvartalet i rad som priserna föll. Jämfört med rekordnivån från det andra kvartalet i fjol låg priset sex procent lägre under det sista kvartalet. Wood Resource Quarterly räknar med att sågtimmerpriserna fortsätter att sjunka i början på 2012 som en följd av pressade försäljningspriser på sågade trävaror och den mycket dåliga lönsamheten bland sågverken.