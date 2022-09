Ökar avkastningen

På mjölkgården var det åtgärder som ledde till ökad avkastning med 500 kilo energikorrigerad mjölk per ko och år utan ökad foderåtgång, minskad överutfodring, ökade kalvningar, förbättrad foderkvalitet och minskade lagringsförluster för grovfoder. Dessa åtgärder gjorde att gården kunde öka sin vinstmarginal med 6 procent och på samma gång minska mängden utsläppta koldioxidekvivalenter med 6 procent per kilo mjölk.

– Vi får en förbättring på 0,8 procent på hela gården, men räknar vi om det per kilo produkt, då ser vi en mycket större förbättring på 6 procent. Vi ser att vi går i rätt riktning, vi får ut mer produkt på gården genom de här slimmande åtgärderna, även om det inte är så mycket så gynnar det klimatet även på gårdsnivå, sa Mia Davidsson.

Effekter även på grisgården

På grisgården identifierades åtgärder som gav en ökning av antalet smågrisar per sugga med en per år, en ökad slaktsvinsvikt med ett kilo utan att öka resursåtgången, en halverad dödlighet samt en effektiv användning av stallgödsel. Tillsammans gav det en 6,4 procent högre vinstmarginal och 5,9 procent mindre mängd utsläpp av koldioxidekvivalenter per kilo kött.