Grannsamverkan eller grannavverkan?

Den visar ett typiskt jämtländskt skogsområde intill en stor myr. Marken är som vanligt indelad i flera mer eller mindre smala skiften. Skogsägare A, B, C och E har avverkat under senare tid, A och C under sommaren 2014, B avverkade 2010 och E avverkade så nyligt som i november 2014. Skogsägare D har dock sparat sin fina tallskog. I december kom stormen och fällde mer än 60 procent av skogsägare D:s träd på hens 65 meter breda skifte. Till saken hör att D är utboägare boende i Flen och besöker sin skog två-tre gånger per år. D hade alltså ingen aning om att granne C:s skog, som så länge skyddat mot nordvästvinden, låg upparbetad och fullt betald på sågbänken när stormen drog in. Av D:s skifte återstår nu ett ledsamt plockepinn med hög avverkningskostnad och sänkt kvalitet som följd.