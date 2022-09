Det här är en ledarartikel skriven av Land Lantbruks ledarskribenter. Land Lantbruk är LRFs medlemstidning och partipolitiskt obunden.

Ett avsnitt av TV3-programmet På gränsen har upprört många - med all rätt. I programmet följer TV-teamet med en grupp djurrättsaktivister när de i skydd av mörkret oinbjudna tar sig in på ett hönseri i Dalarna och "fritar" 24 höns. Även om inte programledaren Peter Jihde själv är med på gården är han i sitt ordval klart positivt inställd till aktionen.

I programmet visas aktivisternas bilder och de får oemotsagda framföra sina argument. Vi får se höns i burar och döda kultingar i en kadavertunna. Bilder som djurrättsaktivisterna samlat ihop under flera av sina nattliga räder.

Det är under all kritik att journalister följer med aktivister och på så sätt till och med skulle kunna anklagas för brottsprovokation. För drygt tio år sedan var SR Ekots reporter med när Djurrättsalliansen tog sig in i grisstallar och SVTs Uppdrag granskning har vid flera tillfällen visat djurrättsaktivisternas smygtagna filmer från den så kallade Arla-gården.