Gröna näringar får betala mer i dieselskatt

Saknar satsningar på konkurrenskraft

Enkla jobb i skogen

På det skogliga området vill regeringen tillföra 15 miljoner kronor per år under 2018-2020 för att skapa enkla gröna jobb inom naturvård och markvård. Till det kommer 20 miljoner kronor årligen under 2018-2027 för den landsomfattande inventeringen av nyckelbiotoper. För utveckling med hjälp av laserskanning vill regeringen tillföra 12 miljoner kronor per år från och med 2018.