Häll svenskt i glasen på Nobelfesten

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Nobelstiftelsen står för både tradition, professionalism och kompetens. Och per definition står man också för nytänkande då ju Nobelpriset handlar om att just prisa nytänkandet. Vi uppmanar nu Nobelstiftelsen att under det år som återstår innan Stockholms stadshus åter slår upp portarna mot världen tänka om kring dryckerna och med självklarhet matcha maten med svenskt i glasen. Vi bidrar gärna med råd och stöd på vägen. Låt oss kroka arm på väg mot Nobel 2022!