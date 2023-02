Hälsingestintans första mobila slakt

Kör specialtillverkat

Anläggningen är fortfarande under intrimning men i full drift ska den kunna ta 30 djur per dag och ändå ha tid att flytta sig upp till 15 mil för att stå redo på nästa gård dagen därpå. Den bemannas av fem personer som kommer att få färdas landet runt på sina uppdrag.

Thomas Lyck, chef för det mobila slakteriet, uppskattar att cirka 75 procent av all inredning och utrustning är specialtillverkad.

– Vår betalning följer marknaden men vi har ett system som gör att bonden tjänar på om fler av hans djur som kan säljas som Hälsingestintan. Vi är bokade in i februari och många verkar tycka att det är spännande när det händer något nytt, säger Britt-Marie Stegs.

Djurägaren Georg Sjödahl ansluter senare under dagen. Han har landets näst största ranchproduktion med närmare 600 dikor och har bokat in ett nytt besök av Hälsingestintan en bit in på nästa år.