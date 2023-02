Knivadapter för säkrare hantering av storsäckar

Alexander Vidlund har varit med i Teknikutmaningen två gånger tidigare, 2020 och 2021. Nu tävlar han en tredje gång med sitt bidrag "Knivadaptern". I diskussioner med vänner har momentet där storsäckarna med gödning ska öppnas och tömmas lyfts som ett riskmoment, eftersom den som ska öppna säcken ofta behöver sträcka sig långt under säcken för att skära upp den.

Steg två är att fälla ut kniven, sedan sänks ramen med säcken så att kniven gör ett hål i den. Efter det dras kniven in mot adaptern med hjälp av hydraulcylinder tills dess att kniven är i infällt läge. Då blir det ett stort hål i säcken där gödningen eller utsädet kan rinna ut.

FAKTA: Tävlingsbidrag

Idé: Knivadapter.

Fördelar: Riskmoment försvinner. Lantbrukare slipper att gå under hängande last och slipper att hoppa in och ut ur maskinen.

Till nytta för vem: Lantbrukare.

Material: PP-avloppsrör, plywoodskivor, skruv, spik och trälim.

Tillverkningsprocess: ”Först ritade jag hur den skulle se ut och klippte ut mallar i tjockare papper för att kunna måtta på traktorn. När jag var nöjd med den skar jag ut mallarna i plywood och delarna i pp-rören. När yttre ramen var klar så gjorde jag sen samma sak med inre ramen. Sen var det bara att sätta ihop den”.

Tidsåtgång: Två kvällar, totalt ungefär fem till sex timmar.