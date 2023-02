Hitta en förbundsledning som kan kommunicera

Södertälje ortsförbund träffade företrädare för Sverigedemokraterna, vars åsikter väl ryms inom LRFs värdegrund angående den nu avskaffade gödselskatten – lantbrukarna har all anledning att vara tacksamma för det initiativet.

Vi fick under våren 2013 en förfrågan från en styrelseledamot i region Mälardalen, då ortsförbundet under åren har tagit emot en mängd studiebesök från olika partier, om vi inte kunde försöka få SD att bjuda in förbundsordföranden ”för det är ju så känsligt det här”. Vi tillfrågade SDs representant i Miljö- och jordbruksutskottet och fick till stånd ett besök.