Hjulhjälpen gör det enklare och säkrare att byta dubbelmontage

Hjulhjälpen funkar så att du trär in den i dubbelmontaget och sedan lyfter det med lastaren eller traktorn. Men det är viktigt att träffa rätt på fälgen så att det hänger rakt enligt Mats Höög.

Mats Höög har förutom Hjulhjälpen skickat in ytterligare ett bidrag till Teknikutmaningen, "Lucköppnaren". Den bygger på liknande teknik som finns på bland annat dumpervagnar, men Mats Höög har inte sett det på några spannmålsvagnar med lösa lämmar. Lucköppnaren funkar så att föraren inte behöver öppna någon lucka när lasten ska tippas, utan med en hävarm och tipprörelsen så öppnas luckan ändå.

Fakta: Tävlingsbidrag

Idé: Lucköppnare.

Fördelar: Enklare att tippa av lasten, till exempel spannmål. Det går att tippa utan att luckan tar i mark eller material där det tippas ut. Det är också en fördel att det inte finns någon lucka i vägen där lasten kan stanna. Den största fördelen är att du bara behöver gå ut en gång i stället för två vid varje tippning.

Till nytta för vem: Alla som hanterar material under de här förutsättningarna. Till exempel om man tippar spannmål på betongyta, eller tippa en stor stubbe.

Material: Järnbalkar som vinkeljärn, kedja och grov skruv som ställer in hur tätt eller brett luckan ska gå.

Tillverkningsprocess: Först är det bra att göra en skalenlig ritning så att du vet var lederna ska sitta på hävarmen, dels längden ut på kedjan och längden på luckan. Sedan är det bara att kapa materialet, svetsa och göra de hål som behövs. Det är en stor skruv som luckan hänger i som ställer in hur brett eller tätt luckan ska gå. Där kan det vara bra att se till att allt går fritt, annars får man ställa in det. Vill man sen ha förhöjningslämmar (som på bilderna) får man se till att de lutar in lite så att de följer radien som blir på hävarmen.

Tidsåtgång: Ungefär två dagar.