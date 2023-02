Högt avräkningspris gav mer mjölk

Även den internationella mejerimarknaden har haft en fortsatt stabil utveckling under hösten och den globala efterfrågan förväntas hålla i sig. Priserna i Fonterras auktioner har under de senaste månadernas fortsatt uppåt och ligger för närvarande 48 procent högre än i början av januari. Inom EU har de genomsnittliga priserna på mejeriprodukter under de senaste tre månaderna fortsatt att öka för ost, medan priserna sjunkit något för övriga mejeriprodukter.