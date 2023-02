Hur mycket sover en ko?

Mjölkkornas livsmiljö har förändrats radikalt under de senaste hundra åren. Hur mycket en ko vilar per dygn har Emma Ternman, doktorand på institutionen för husdjurens utfodring och vård vid SLU, undersökt. I försöket mättes kornas aktivitet i hjärnbalken, spänningar i nackmuskulaturen och ögonrörelser har mätts genom elektroder fästa på huvudena. Resultatet visade att korna ofta inte sover mer än fyra timmar per dygn.