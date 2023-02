Inga regelbrott i SCAs flyganvändning

Av utredningen framgår att SCAs kostnad för affärsflyget varit 326 miljoner kronor under de senaste fem åren, det vill säga i genomsnitt drygt 65 miljoner kronor per år. Under den perioden har 866 resor genomförts, vilket ger en kostnad på drygt 366 000 kronor per resa eller 180 000 per flygtimme.