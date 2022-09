Ingen ska vara bonde med livet som insats

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Bondeorganisationer som stöds av We Effect vittnar under coronakrisen om svårigheter att skörda eller sälja sina produkter. Det kan utvecklas till ett nödläge, som hotar att fördubbla hungern och slå mot hela världens livsmedelsförsörjning.

We Effect har kartlagt hoten mot bönder i världen i den nya rapporten Bonde med livet som insats. Mordet på Marco Rivadeneira är dessvärre bara ett i mängden. Under förra året mördades hundratals människor som kämpade för rätten till sin mark och miljö. En majoritet av de bondeorganisationer som medverkar i rapporten uppger att de lever under ständiga hot. Urfolk och kvinnliga bönder är särskilt utsatta. Vi har själva under det gånga året tillsammans träffat kvinnor och män i Filippinerna som lever under dödshot för att de inte vill flytta från sin mark.