Innovationer i jordbruket behövs för klimatutmaningen

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

I slutdokumentet, ”Glasgow Climate Pact”, slås det fast att fossila bränslen är den viktigaste orsaken till klimatförändringarna – och det i sig anser bedömare vara ett framsteg. Mötets ordförande Alok Sharma försökte också få in formuleringen ”fasa ut kolkraft”, men Indien och Kina satte sig på tvären, så det blev ”fasa ner kolkraft”.

Enligt initiativet ”4 per 1000” – som lanserades under en tidigare COP-konferens – skulle en årlig ökning av kolinlagringen med bara 4 promille minska koldioxidkoncentrationen i atmosfären avsevärt. I en briljant artikel av SLU-forskaren Thomas Kätterer med flera förra året visades att det är möjligt att öka kolinlagringen i jordbruksmark med upp till 500 kilo kol per hektar och år.