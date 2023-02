Jordens avskogning fortsätter

Enligt statistik från FAO (Food and Agriculture Organisation) beror detta främst på omvandlingen av tropiska skogar till jordbruksmark. Cirka 13 miljoner hektar skogsmark har använts för andra ändamål eller förlorats genom naturliga orsaker varje år under det senaste decenniet.

Skogsplanteringar och naturlig expansion av skogar i vissa länder och regioner har minskat nettoförlusten av skogsmarksareal på global nivå. Skogsmarksarealen minskade under perioden 2000-2010 med 5,2 miljoner hektar per år (ett område ungefär lika stort som Costa Rica). Detta kan jämföras med en nettominskning med 8,3 miljoner hektar per år under perioden 1990-2000.