Kalla fakta fick dem att isolera sig

Det var någon gång under förra vintern som hon fick nog. En svinkall morgon kom hon ner till ridhuset och blev gråtfärdig inför tanken att tillbringa en hel dag på hästryggen i kylan.

Planeringen inför isoleringen började med att samla in tips och idéer via sociala medier. Utifrån tre offerter valdes till slut ett skånskt byggföretag med stor erfarenhet av ridsportsanläggningar. Att ägaren Mats Mårtensson uttryckte viss tvekan inför att isolera en befintlig byggnad, upplevde Lisen Bratt Fredricson som ett plus.