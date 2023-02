Kampanj ska öka mjölkdrickandet

– Kunskapen om varför vi ska dricka mjölk har minskat. Folk känner till att mjölk innehåller kalcium, men inte mycket mer. Under samma tid har anti-mjölkdebattörerna varit duktiga på att så tvivel. I stället för nyttig har mjölken framställts som skadlig, menar Lars Witt Jensen.

Det här är något som oroar inte bara mejeriindustrin utan också EU. Nyligen gick startskottet för kampanjen "Milk – a force of nature" (Mjölk – en naturkraft) som under tre år ska köras i TV-kanaler och digitala medier i sju EU-länder.

I en av de spektakulära reklamsnuttarna drar en armé soldater till häst fram som en vit stormtrupp ur ett glas spilld mjölk. Några kor eller gröna ängar finns inte i närheten. Budskapet är att mjölk behövs för att klara "the battle of the day".