Kemi kritiseras för seg hantering

Under tio år har Kemi kritiserats för att det tagit lång tid att få bekämpningsmedel godkända. Enligt Justitiekanslern, JK, beror det på "strukturella brister under lång tid" hos myndigheten. JK anser också att det är anmärkningsvärt att de ansträngningar Kemi under en följd av år gjort för att snabba på hanteringen inte har gett tydliga resultat.