Det var i går kväll som Anna Kinberg Batra tog beslutet att kasta in handuken.

– Jag vill lämna uppdraget som partiledare. Det var en samlad bedömning som ledde till beslutet. Just nu finns inte förutsättningar för mig att göra ett bra jobb som partiledare, säger hon.

Dåligt självförtroende

– Många moderater ägnar sig just nu åt vad som kan beskrivas som självskadebeteende då debatten handlar mer om mig eller opinionssiffror. Ytterst är ansvaret mitt, det sticker jag inte under stol med, men ska vi komma starkare ut måste vi fokusera på politiken och dess innehåll. Men som situationen är nu går det inte att prata om innehållet. Jag tror inte att väljarna är särskilt imponerade av oss just nu, säger hon.