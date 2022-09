Efterfrågan kommer att öka

Mer fokus på gårdsekonomi

Mjölkvolymen blir mindre

Två veckor in i laktationen gick korna till mjölkningsroboten minst två gånger per dygn och gav mellan 10 och 24 liter till roboten. Eftersom även kalvarna dricker av mjölken är det en mindre mjölkvolym jämfört med projektets kontrollgrupp. Den mindre mjölkmängden i tanken är en av utmaningarna för en lantbrukare som vill prova systemet.

Men enligt Sigrid Agenäs finns det forskning som visar att kvigkalvar som får fri tillgång på mjölk i början av livet har högre kroppsvikt när de kalvar in och att de ger mer mjölk. Kalvarna växer ungefär 1,3 kilo per dag.

Ska utvärdera stress och obehag

Fakta: Ko och kalv-projektet

Kor av raserna Svensk Röd Boskap och Svensk Holstein ingår i projektet som kommer att pågå i minst tre år. Ytterligare kor och kalvar sätts in i försöket i mars 2020 och under sommar 2020. De kor som kalvar i projektet kommer följas under hela laktationen och kvigkalvarna som föds till och med sin första laktation. Utöver att studera total mjölkmängd och tillväxt kommer bland annat djurens hälsa, fertilitet och beteende utvärderas.

Projektet leds av professor Sigrid Agenäs, post-doktor Hanna Eriksson och forskare Daiana de Oliveira. Ytterligare forskare vid SLU, från USA samt länder i Europa ingår i projektet. Dessutom finns en referensgrupp med representanter från bland annat LRF och Växa. Projektet finansieras av forskningsrådet Formas och Stiftelsen Seydlitz MP bolagen.