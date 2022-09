Lantbrukarnas organisationer måste stå upp mot djurrättsaktivisterna

Framgångsrikt byggt opinion

Enligt debattörerna går det bra för de svenska djurrättsorganisationerna. "De har framgångsrikt kommunicerat och byggt opinion, så pass bra att Djurens Rätt till exempel ökat sitt medlemsantal med 40 procent under de senaste fem åren. Och enligt Djurens Rätts egna undersökning har i dag varannan svensk ett ökat intresse för vegetarisk mat."

Målet för aktivisterna är att all animalieproduktion upphör, men utan den produktionen skulle närmare tio miljoner invånare stå utan kvalitetssäkrat kött, mjölk och ägg, skriver lantbrukarna.

Ökade hot och trakasserier

Samtidigt har hot, trakasserier och sabotage blivit en del av näringens och dess familjers vardag. "Genom sociala medier tar sig djurrättsaktivisterna inte längre bara in i våra stallar, utan ända in i våra barns sovrum, med nätmobbing och trollkommentarer. Det går till en viss gräns, sedan ger man upp. Något som blivit tydligt under de senaste veckornas larm i media från drabbade bönder".