Lantbrukmässa tar vid efter bandy och melodifestival

– Eftersom det var första gången var det en del som inte var med men ångrade sig i efterhand. Därför har det varit en hel del förfrågningar om vi inte kan köra igen 2014, säger Per Martinsson, marknadsansvarig på Sparbanken Lidköping.

– En del av de som hamnade utanför vill komma in i hallen nu och eftersom vi hade ganska gott om plats kommer vi att släppa in fler. De som var med i våras har första tjing på platserna, säger Per Martinsson.