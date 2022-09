Lantmännen flyttade in på gården

För tio år sedan stängde Lantmännens sina mottagningar i Värmland och hyrde i stället in sig hos konkurrenten Värmlant i Skattkärr. Men servicen blev allt sämre och för många kändes det avigt att åka till en spannmålshandlare men samtidigt vilja leverera åt en annan.

Började bygga om

I samma veva återöppnade Lantmännen en anläggning i Säffle. Målsättningen på Vång var att ta emot 4 000 ton per år och koncernledningen gav mottagningen tre prövoår. Men redan första året var man uppe i 4 300 ton och inför årets säsong ligger budgeten på 5 500 ton.

Jobbigare och roligare

Roland Jonzon driver verksamheten tillsammans med sonen Simon Jonzon och lejer in en F-skattare under de mest intensiva veckorna i början av september. De är uppkopplade mot Lantmännens datanät och ser när lantbrukarna anmäler leveranser men de uppskattar förstås ett telefonsamtal 20–30 minuter innan ankomst.

Själv har han investerat ungefär 100 000 kronor i mottagningen, bland annat en gjuten platta bakom hallen för de ekologiska grödorna. Uppgörelsen går annars ut på att Lantmännen betalar en fast grundersättning upp till 4 000 ton mottagen spannmål och sedan ett visst antal öre per kilo däröver. Arbetstimmarna skrivs ned och faktureras. Lantmännen står för alla lösa inventarier.

Sparar arkivpåse som referens

Proceduren är som på vilken mottagning som helst. Man väger ekipaget, bonden tippar spannmålen medan personalen tar prover under tiden. Efter utvägning registreras leveransen rätt in i systemet på lantbrukarens kundnummer och efter 30 dagar bör pengarna finnas på kontot.

