Lantmännen fortsätter värva chefer från Kraft Foods

Division livsmedel omfattar cirka 69 procent av koncernens anställda i 19 länder och står för 42 procent av Lantmännenkoncernens omsättning. – Det ska bli spännande att börja på Lantmännens division livsmedel. Lantmännen är ett stort och intressant företag med många attraktiva varumärken och produkter. Att ständigt utveckla verksamheten och ta sig an de utmaningar som produktion och försäljning av livsmedel står inför, kommer att bli en viktig del av mitt arbete. Jag ser fram emot att bidra till det intressanta förändringsarbete som redan påbörjats inom organisationen, som syftar till att göra Lantmännen till en ännu starkare aktör på marknaden, säger Johan Karlström i ett pressmeddelande. Per Strömberg, koncernchef för Lantmännen, har enligt uppgifter i Miljöaktuellt en lång internationell karriär inom just Kraft Foods bakom sig.