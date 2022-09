Livsmedelsberedskapen måste upp

Det här är en personlig krönika. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

LRFs styrelse har tagit beslut om att arbeta för att staten ska ta bort all skatt på drivmedel för lantbruket, halvera reduktionsplikten och kraftigt öka krisstödet till lantbruket och särskilt animalieproduktionen. Vi kan inte ha Europas högsta drivmedelspriser i vår annars hållbara matproduktion när produktionen riskerar att slås ut. Vi kan inte tillåta att animalieproducenter lägger ner. LRF kommer att jaga alla kostnader för att minska risken för att producera mat. Den jakten måste sluta i att det blir enklare och billigare för Sveriges bönder att producera mat och energi.

Sverige som land måste se över beredskapen och motståndskraften i livsmedels- och energisektorn. Matproduktionen borde ha en given roll i totalförsvaret där vi erkänner vikten av inhemsk produktion för att försörja oss under såväl freds- som kristider. Det har både pandemin och Putins krig i Ukraina med all tydlighet visat.