Ruttna och mögliga morötter utlagda till djuren

Inget föreläggande

”Kommer göra vad vi kan för att få stopp på det här”

FAKTA: Utfodring vilda djur

– Vid utfodring av vilda djur gäller de allmänna kraven på fodersäkerhet. Du ska se till att risken för biologisk, kemisk eller fysisk kontaminering av fodret är så låg som möjligt. Fodret ska bytas ut ofta och får inte bli mögligt.

– Detta innebär att utfodring direkt på marken i högsta grad är olämpligt och om det förekommer skall det vara i sådana mängder att fodret äts upp omedelbart och att rester av förorenat och mögligt foder omhändertas.

– Reglerna som gäller för foder gäller bara när du utfodrar vilda djur som kan gå in i livsmedelskedjan, till exempel vildsvin, rådjur, hjort, älg och björn.

– All utfodring av vilda djur i naturen omfattas i princip av foderregelverkets krav på registrering. Jordbruksverket har dock inte ställt några krav på registrering för utfodring av mindre mängder foder till vilda djur så länge detta sköts under ordnade former.

Källa: Jordbruksverket