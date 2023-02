Lokal mat med #Localfriday

Det var när Adam Arnesson, ekologisk fårbonde utanför Örebro, besökte sommarens musikfestival "Way Out West" i Göteborg som han fick idén: Att inspirera till att äta lokalproducerat på fredagar genom mikrobloggen Twitter. Bakgrunden var att arrangörerna fattade beslutet om att enbart servera vegetarisk mat under festivalen för att ifrågasätta normen att äta kött och minska eventets miljöpåverkan.