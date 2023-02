LRF borde stå upp för att kor i lösdrift har det bra

Jag förstår LRF: s avsikt, konsumenterna ska tro att beteslagen är kvar fast den kanske inte är det för modern lösdrift, i bästa fall. Jag tror det vore bättre att LRF stod upp för att kor i modern lösdrift har det mycket bra under nio-tio månader, och likaså under de återstående två-tre även om man inte tas ut på bete under minst sex timmar per dag.